Jakiś czas temu Karolina Gilon postanowiła zniknąć z mediów społecznościowych, by skupić się na swoim zdrowiu. Po kilku tygodniach postanowiła wrócić z radosną nowiną — prezenterka i jej partner będą mieli dziecko. Prowadząca "Love Island" postanowiła otworzyć się przed fanami i opowiedziała o zmianach, które pojawiły się gdy zaszła w ciąże.

Prowadząca "Love Island" już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Karolina Gilon zrobiła sensacje w śniadaniówce Polsatu, w której pojawiła się zaokrąglonym brzuszkiem i opowiedziała o ciąży. Prezenterka jest związana z Mateuszem Świerczyńskim, którego poznała w 7. edycji miłosnego hitu Polsatu. Na początku para ukrywała swój związek, ale z czasem postanowili pochwalić się swoim szczęściem — tak też było z ciążą. Teraz para wspólnie wyczekuje na narodziny swojego pierwszego dziecka, a 34-latka nie kryje swojego podekscytowania. Ostatnio celebrytka postanowiła nagrać InstaStories, w którym opowiedziała o negatywnych i pozytywnych zmianach w ciąży.

Gwiazdy różnie przechodzą ciąże — dla niektórych jest to najpiękniejszy okres w życiu, a dla innych nieco trudniejszy. Karolina Gilon również postanowiła opowiedzieć o swoich odczuciach i zmianach.

Nie ukrywam, że początki zmian w ciele były dla mnie trudne. Wiecie, że długo pracowałam nad moją sylwetką, więc nie zdążyłam się nią do końca nacieszyć. Ale oczywiście odżywiałam się z myślą o dziecku więc i kilogramy wskoczyły. Na początku zaczęło mi ''zalewać'' okolice brzucha. W ciąży no te zmiany przychodzą dość szybko, z tygodnia na tydzień zaczynamy zauważać. Ja też bardzo zadbałam o dietę, żeby się bardziej dożywić, bo to jest dla zdrowia dziecka, więc te kilogramy mi przybywały z pełną świadomością na zdrowo, ale na początku miałam tak ''kurcze i co teraz, przytyje, jejku. Ciekawe jak będę wyglądała'' więc ciężko mi było zaakceptować te pierwsze zmiany

— przyznała Karolina Gilon.