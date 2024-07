Blogerki to stosunkowo nowe zjawisko na polskich salonach. Wielu przepowiadało, że kariery dziewczyn bardzo szybko się skończą, ale póki co nic na to nie zapowiada. Sukces kilku z nich jednak nie wszystkim się podoba. Przypomnijmy: Blogerki o krytyce Tyszki: Zdarzyło nam się zapłakać. Nie mam wpływu na urodę

Julia Kuczyńska czyli popularna "Maffashion" może zapisać na swoim koncie kolejny sukces - blogerka znalazła się na okładce najnowszego numeru magazynu HOT Moda & Shopping i trzeba przyznać, że prezentuje się na niej jak rasowa gwiazda. Ubrana w kuse szorty i połyskującą kurteczkę wygląda nie tylko dziewczęco, ale i bardzo seksownie. W środku znajdzie się pełna sesja zdjęciowa prezentująca najnowsze trendy.

Maffashion na okładce Hot Moda & Shopping. Kupicie?

