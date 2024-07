1 z 7

Dopiero co pokazywaliśmy wam zdjęcia z luksusowego wypoczynku Jessiki Mercedes w Barcelonie. Blogerka poleciała tam świętować sukces swojej hiszpańskiej koleżanki z branży, która również ma ambitny cel podbicia świata mody. Przypomnijmy: Jessica jak królowa w Barcelonie. Poleciała tam na wyjątkowe zaproszenie

Czasu nie marnuje również Maffashion. Julia wraz ze znajomymi wybrała się na Fashion Week do Berlina, gdzie oglądała pokazy najpopularniejszych marek. Blogerce udało się też złapać światowej sławy modelkę - Georgię May Jagger, która była jedną z gwiazd pokazu. Córkę słynnego rockmana dorwał też do wspólnego zdjęcia Dawid Woliński, choć tym razem nie w windzie.

Projektant miał też sporo szczęścia dzień wcześniej, gdy wybrał się na drinka do słynnego Soho House. Stolik obok bowiem bawił się sam Pharrell Williams. Dawid oczywiście nie mógł nie zrobić sobie zdjęcia z muzykiem, czym pochwalił się dziś na Instagramie.

Zobaczcie jak Maff i Woliński spędzają czas na Fashion Weeku w Berlinie: