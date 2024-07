Ewa Chodakowska zaproponowała współpracę Maffashion!

Nowy magazyn „Be Active” prowadzony przez trenerkę okazał się świetnym pomysłem - pismo dobrze się sprzedaje.

Chodakowska chce je rozwijać, dlatego do projektu angażuje kolejne osoby. Swoją rubrykę w miesięczniku "Be Active" otrzymała właśnie znana blogerka. Julia Kuczyńska na łamach miesięcznika będzie prezentowała zestawy ubrań na każdą okazję.

Czym pochwaliła się na swoim profilu na Facebooku:

Moi drodzy ;))) Z miła chęcią informuje Was, ze od tego miesiąca mam swoją własna(stylizacyjna) stronę w magazynie Ewy Chodakowskiej Be Active ???? A jak tylko Ewka wróci z urlopu... bierze sie za mnie! ‪#‎uhmojemiesnie‬ ???? Wysiłek fizyczny to oprócz pracy nad kondycja i ładnea sylwetka... relax i odstresowanie sie ;))) Wiem bo kiedyś cwiczylam systematycznie dzień w dzień :) ‪#‎juzsieniemogedoczekac‬ Ewa Chodakowska