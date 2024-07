Na pierwszym pokazie debiutanckiej marki Muses należącej do Nataszy Urbańskiej pojawiło się kilka celebrytek, a wśród nich blogerka Maffashion, Candy Girl i stylistka Dorota Williams. Tego dnia panie postawiły na elegancję i najnowsze trendy.

Candy Girl przyszła w małej białej o ciekawej formie. Dodała do niej naćwiekowane szpilki, które idealnie przełamały grzeczny styl.

Dorota Williams tym razem pokazała się w spodniach w wyrazistym odcieniu różu. Zestawiła je z klasyką w postaci czarnej marynarki oraz z wieczorowymi szpilkami. Naszym zdaniem wyglądała świetnie.

Natasza Urbańska wystąpiła we wzorzystej sukience własnego projektu. Dodała do niej jedynie szpilki w wiosennym kolorze. Prezentowała się elegancko i z klasą.

Maffashion po raz kolejny zdecydowała się na czerń od stóp do głów. Jednak niepotrzebnie do swojego rockowego zestawu dodała rajstopy. To już kolejna celebrytka, która w ostatnim czasie popełniła ten błąd.

Tak gwiazdy prezentowały się na pokazie kolekcji Muses, Nataszy Urbańskiej: