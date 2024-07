Madonna i Guy Oseary na lotnisku JFK w Nowym Jorku

1 z 8

Madonna po 30 latach kariery wciąż jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą każdy jej krok. Gwiazda znalazła wprawdzie metodę, aby ich nieco zniechęcić, mianowicie nosi bardzo często te same, w dodatku nieciekawe stroje, ale i tak zawsze towarzyszą jej fotoreporterzy. Przypomnijmy: Wielka urodzinowa impreza Madonny we Francji

Ostatnio przyłapali Królową Popu na lotnisku JFK w Nowym Jorku. Gwiazda leciała do Los Angeles, a towarzyszył jej menadżer, Guy Oseary. Guy pełni tę funkcję od 2007 roku i to on stoi za finansowymi sukcesami Madonny. Co ciekawe, Oseary i wokalistka mieli kiedyś... romans. Sekret wyjawił brat piosenkarki, Christopher, który w swojej książce wspomniał o tym ukrywanym przez gwiazdę fakcie.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Madonny i Guya: