Kate Rozz ciągle próbuje uwolnić się od wizerunku żony Piotra Adamczyka. Celebrytka niedawno nakręciła film dokumentalny w Brazylii o najpiękniejszych regionach tego kraju. Na jego oficjalnej premierze pojawił się tylko jej przyjaciel - Maciej Zień. Niestety, nikt więcej nie przyszedł zobaczyć dzieło aktorki. Przypomnijmy: Uroczysta premiera filmiku Kate Rozz na YouTube. Przyszła tylko jedna gwiazda

Gwizdała z projektantem mody zna się już od kilku lat. To ona pomagała mu zorganizować jego debiutancki pokaz mody w Paryżu. O pierwszym spotkaniu z Katarzyną opowiedział w rozmowie ze stylem.pl. Rozz ujęła go naturalnością i zwariowanym charakterem:

Spotkaliśmy się w Warszawie, zaczepiła mnie w sushi barze przy ulicy Moliera i oświadczyła, że musimy bliżej się poznać, bo ona wie, że będziemy mieli sobie dużo do powiedzenia. To zwariowana dziewczyna, a ja uwielbiam takich ludzi. Otwarta, bez zahamowań. To była przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Ona jest spełnieniem moich marzeń o siostrze, której nigdy nie miałem. Piękna, wysoka jak modelka, o cudownym sercu. - mówi Maciej