Piotr Stramowski to dla wielu przede wszystkim Majami z filmu "Pitbull". Jednak od grudnia możemy oglądać go w zupełnie nowej roli w filmie "Po prostu przyjaźń", gdzie zagrał przyjaciela Macieja Zakościelnego. Ten zdradził nam, że podczas pracy na planie, Piotr Stramowski był trochę odcięty od ekipy filmowej. Dlaczego?

Wtedy były mistrzostwa w piłce nożnej i Polska grała. Polska - Niemcy. (...) Piotrek nie jest fanem piłki nożnej, nawet jak gra nasza drużyna! Myśmy specjalnie przerwali zdjęcia i oglądaliśmy mecz w góralskiej restauracji w pięknym otoczeniu gór. To było niesamowite uczucie, wtedy gdy Błaszczykowski strzelił gola. Nie wiem co wtedy robił Piotrek, ale my się świetnie bawiliśmy.