Maciej Szczęsny krytykuje Adama Nawałkę! Nie da się ukryć, że Euro 2016 wzbudziło bardzo dużo emocji, a polska reprezentacja bardzo zaskoczyła Polaków swoją formą. Duża w tym zasługa selekcjonera Adama Nawałki, który doskonale zna swoich zawodników, ich słabości i mocne strony. Dojście do ćwierćfinału to niesamowity sukces, a kibice są wdzięczni za tak ogromne emocje. Maciej Szczęsny, ojciec Wojtka Szczęsnego, który przez kontuzję w pierwszym meczu nie został dopuszczony do dalszej gry, znalazł jednak kilka drobiazgów, które nie wpłynęły jego zdaniem dobrze na grę polskiej reprezentacji. Co to było?

Wielki rozgrywający, wielki obrońca, wielki napastnik nie urodzi się na ławce rezerwowych. Taka deklaracja ze strony trenera Nawałki, że zmieniać będzie tylko w stanie wyższej konieczności dla mnie jest szlabanem opuszczonym przed tymi, którzy się w pierwszej jedenastce nie złapali. Z punktu widzenia psychologii, zarządzania zespołem to moim zdaniem błąd. Oczywiście ja nie zamierzam się pastwić nad trenerem Nawałką i twierdzić, że to zły selekcjoner, ale nie jesteśmy też tu po to, aby wszystkich zagłaskiwać. Świetny trener, osiągnął sukces, chwała mu za to. Ale prawda jest taka, że on też popełnia większe lub mniejsze błędy i dobrze by było, żeby sobie to uświadamiał - powiedział w rozmowie z onet.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Szczęsny nie szczędzi krytyki piłkarzom. Nie tak dawno też skrytykował Dodę i Natalię Siwiec.

