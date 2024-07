Chociaż w Międzyzdrojach mnoży się od największych gwiazd polskiego kina to najwięcej emocji wywołał swoją obecnością nastoletni Maciej Musiał. Młody aktor w weekend przyjechał do nadmorskiego kurortu, gdzie w towarzystwie kolegów po fachu uczestniczył w spotkaniach z dziennikarzami i rozegrał towarzyski mecz w plenerze. Zupełnie tak samo jak w maju na Stadionie Narodowym.

Reklama

Zobacz: Ale ciacho! Maciej Musiał jako piłkarz

Kiedy tylko fani Macieja dowiedzieli się, że jest w nadbałtyckim mieście, natychmiast stawili się we wskazanym miejscu pod hotelem. Musiał po rozegranym meczu nie mógł spokojnie pójść do pokoju by odpocząć. Maciej cierpliwie znosił ich obecność, rozdawał autografy i pozował do zdjęć do samego końca.

Reklama

Jak to wszystko wyglądało na żywo? Zobaczcie naszą galerię: