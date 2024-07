Konfliktem pomiędzy Pauliną Smaszcz a Izabelą Janachowską w ostatnich dniach żyją media w całym kraju. Panie nie szczędziły sobie uszczypliwości, a punktem wyjściowym awantury był związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek i ujawnienie go przez Pauline Smaszcz. Maciej Kurzajewski w wywiadzie z Party.pl odniósł się do afery. Co powiedział?

Reklama

Maciej Kurzajewski komentuje aferę Smaszcz i Janachowskiej

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pierwszy raz na ściance jako para pojawili się na gali z okazji 70-lecia TVP. To był ich mały debiut, chociaż wspólne medialne wyjścia nie są dla nich niczym nowym ze względu na pracę. Przy okazji 70-lecia TVP, gdzie spotkaliśmy prezenterów "Pytania na śniadanie" zapytaliśmy Macieja Kurzajewskiego o komentarz w sprawie ostatniej głośnej awantury pomiędzy Pauliną Smaszcz a Izabelą Janachowską. Nieprzyjemna sytuacja wywiązała się po tym, jak Izabela Janachowska skomentowała zachowanie byłej żony dziennikarza.

Mamy szczęśliwe życie, dobrze czujemy się w swoim towarzystwie. Szczęścia życzymy absolutnie wszystkim bez wyjątku i myślę, że tak to skomentuję - powiedział Maciej Kurzajewski w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze zdradził nam dziennikarz? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

Reklama

Zobacz także: Paulina Smaszcz pokazała środkowy palec Izabeli Janachowskiej: "Wiedziałaś za kim biegasz i że nie odpuścisz milionera"