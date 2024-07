Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości telewizyjnych jest program Celebrity Splash, w którym gwiazdy będą wykonywać trudne akrobacje podczas skoków do wody. Uczestnikom show już przydarzyły się pierwsze urazy. Przypomnijmy: "Celebrity Splash" to niebezpieczny program. Boleśnie przekonała się o tym Ola Ciupa

O swoich doświadczeniach z programu w rozmowie z TeleTygodniem opowiedzieli również Rozalia Mancewicz oraz Maciej Dowbor. Dziennikarz Polsatu szczerze przyznaje, że wziął udział w show tylko po to, by się czegoś nauczyć. Nie chodzi mu ani o sławę, ani o popularność:

Przyznaje, że nawet jemu jest ciężko, choć trenuje triathlon:

Triathlon, który trenuję, jest sortem wytrzymałościowym. Organizm jest przyzwyczajony do długiego wysiłku, w którym liczy się efektywność. W skokach do wody stawia się na dynamiczność, elastyczność, gibkość i styl. - mówi

Rozalia Mancewicz boi się, że się... utopi. Ma również problem z utrzymaniem równowagi:

Bałam się, zwłaszcza, że nie umiem pływać, ale produkcja uspokoiła mnie, że nad moim bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy. Z natury jestem dość bojaźliwa, ale pomyślałam, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Boję się, że zachłysnę się woda i zwyczajnie utopię. Trudno przełamać tę barierę lęku. Mam także problem ze złapaniem równowagi. Na trampolinie ciało musi być usztywnione, napięte, a ja jestem bardzo niecierpliwa i od razu skacze do wody, Nie potrafię wyprostować nóg w skoku, stąd też moje upadki są często dość bolesne. - przekonuje