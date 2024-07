1 z 6

Macademian Girl w Egipcie

Macademian Girl tegoroczną majówkę spędza w Egipcie. Blogerka cieszy się piękną pogodą, opala się oraz spędza miło czas. Na jej Instagramie pojawiają się fotki z majowego wyjazdu. Widać, że Macademian Girl świetnie się bawi w Hurghadzie. Jednak jej fani są zaniepokojeni. Pod zdjęciami pojawia się sporo komentarzy z pytaniami, czy blogerka jest bezpieczna na miejscu. Powodem niepokoju jest sytuacja, która wydarzyła się w Egipcie w miniony weekend. W tajemniczych okolicznościach zginęła tam 27-letnia Polka.

Zobacz też: Którą blogerką modową jesteś? Maffashion, Jessicą Mercedes czy Macademian Girl? PSYCHOTEST

Magda ze Zgorzelca pojechała do Egiptu sama, po tym jak okazało się, że jej chłopak nie ma paszportu. W sobotę trafiła do miejscowego szpitala. W niedzielę, kiedy przyleciał po nią kolega chłopaka, już nie żyła. Okoliczności jej śmierci nie są jasne. Przyczyną zgonu były rany głowy, klatki piersiowej, rąk i nóg. Do Internetu trafiło nagranie ostatniej rozmowy kobiety z jej chłopakiem. Na wideo kobieta jest przerażona, mówi półsłówkami i nie chce wyznać, co się stało. Na koniec rozmowę rozłącza czarnoskóry mężczyzna. Sprawa zajmuje się MSZ.

Macedmian Girl zapewnia w komentarzach, że jest bezpieczna w Egipcie. Zobaczcie jej zdjęcia z wakacji oraz komentarze zmartwionych fanów!

Polecamy: Macademian Girl stworzyła własną linię kosmetyków. Równie kolorowych jak jej modowe looki!