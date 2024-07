Macademian Girl o kupowaniu drogich torebek

Macademian Girl zdradziła, co sądzi o kupowaniu drogich torebek takich jak np. Birkin Bag! Blogerka jest wielką pasjonatką mody, ale zawsze uważała, że bez wielkich nakładów również można się dobrze ubrać. W rozmowie z Party.pl wyznała, jak zapatruje się na inwestowanie kilku tysięcy złotych w markowe torby takie, które noszą, np. MaRina czy Sara Boruc.

Okazuje się, że Macademian Girl wcale do szczęścia nie są potrzebne ekskluzywne dodatki:

Myślę, że jeżeli ktoś ma tyle pieniędzy, że chce wydać tyle na torebkę, która jest jego wymarzonym must have, to ja staram się nie zaglądać nikomu w portfel. Zawsze uważałam, że moda ma niewiele wspólnego z pieniędzmi, ale styl ma całe mnóstwo wspólnego z proporcjami i kreatywnością.