1 z 10

W tym roku na Festiwalu Filmowym w Cannes zabrakło niestety polskich filmów, choć ciężko przecież narzekać na kondycję rodzimej kinematografii. Nie oznacza to jednak, że na słynnym czerwonym dywanie nie zobaczymy naszych gwiazd. W Cannes pojawiło się bowiem już kilka znanych nazwisk, które przez chwilę mogły skąpać się w blichtrze hollywoodzkiego szyku i wielkich europejskich wirtuozów kina. Przypomnijmy: Polacy wśród światowych gwiazd na czerwonym dywanie w Cannes

Wczoraj na premierze filmu "Maps to the stars" pojawiła się Macademian Girl. Blogerka o swoim wyjeździe do Cannes regularnie informuje na Facebooku, a w poniedziałkowy wieczór miała okazją stanąć przed tłumem fotoreporterów. Macademian na tę okazję wybrała kolorową kreację, mocno wpisującą się w jej styl i musimy przyznać, że wypadła świetnie. Kolorowy ptakt polskiej blogosfery pozował wśród takich nazwisk, jak m.in. Julianne Moore, Mia Wasikowska czy Robert Pattinson.

Jak wypadła waszym zdaniem?