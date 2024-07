1 z 11

Premierowy pokaz limitowanej kolekcji „Holidays” Łukasza Jemioła odbył się podczas otwarcia plaży Hotelu Haffner**** w Sopocie 8 lipca. Jeden z najlepszych polskich projektantów 10% dochodu ze sprzedaży ubrań z tej kolekcji postanowił przekazać na potrzeby Fundacji Pankracy.

„Holidays” to feeria barw i kolorów, asymetryczne rozwiązania i motywy egzotycznej dżungli, w tym kwiaty i liście, dominują seledynowe, szmaragdowe i zielone kolory. W linii wykorzystane są wysokiej jakości bawełna i jedwab, a oprócz asymetrycznych sukienek i spódnic, pojawiają się fantazyjne koszule, miękkie swetry, T-shirty i bluzy z haftami. W kolekcji znajdują się także koszulki Łukasz Jemioł Basic z modnymi, letnimi hasłami i grafikami.

Kolekcja dostępna jest na plaży Hotelu Haffner **** aż do września w ramach programu charytatywnego współtworzonego przez Fundację Pankracy, Hotel Haffner**** oraz firmę modową Łukasza Jemioła. 10% dochodu ze sprzedaży ubrań zostanie przekazane na potrzeby Fundacji Pankracy, z którą Hotel Haffner**** regularnie współpracuje.

Mieszcząca się przy wejściu nr 14 w Sopocie plaża Hotelu Haffner**** składa się z ekskluzywnej części leżakowej oraz Dziecięcej Strefy Animacji prowadzonej przez dyplomowane animatorki z Fundacji Pankracy wraz z doktorantami Polskiej Akademii Nauk. Oprócz ekspozycji Łukasza Jemioła, na plaży znajduje się także bar, który serwuje letnie specjały szefa kuchni Hotelu Haffner**** oraz wakacyjne drinki. Gościom serwowane jest także śniadanie na plaży.

Hotel Haffner **** to luksusowy obiekt w sercu Sopotu, który swoją ofertę kieruje zarówno do całych rodzin, jak i klientów biznesowych. W hotelu znajduje się 100 pokoi i 6 apartamentów, centrum konferencyjne, restauracja (Hotel Haffner**** to także renomowana marka na rynku imprez bankietowych i cateringowych), sala zabaw dla dzieci oraz siłownia i spa z basenem. Więcej informacji na http://www.hotelhaffner.pl/