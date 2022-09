Całuśna Małgorzata Ohme na pokazie Łukasza Jemioła. W komentarzach wybuchła prawdziwa burza! 

Małgorzata Ohme i Filip Chajzer zadebiutowali w roli prowadzących "Dzień Dobry TVN"! W piątkowy poranek ( 6 września) widzowie mogli zobaczyć nowe gwiazdy śniadaniowej telewizji (Małgorzata Ohme i Filip Chajzer w "DDTVN" zastąpili Magdę Mołek i Marcina Mellera). Jak nowi prowadzący poradzili sobie w roli gospodarzy porannego programu? Zdania internautów są podzielone. Niestety, Małgorzata Ohme już pierwszego dnia zaliczyła na antenie naprawdę sporą wpadkę! Nie uwierzycie, co powiedziała, gdy przedstawiała Hannę Zborowską Neves! Jak internauci oceniają nowych prowadzących "DDTVN"? W dzisiejszym wydaniu "Dzień Dobry TVN" pojawiła się m.in. Hanna Zborowska Neves, która wzięła udział w dyskusji na temat rozmów z mężczyznami. Przed rozpoczęciem spotkania Małgorzata Ohme przedstawiła Hanię jako córkę Wiktora Zborowskiego i... Wiesi Zborowskiej! Przypominamy, że Wiesia to pies Zosi Zborowskiej- siostry Hani. Mamą Hanny Zborowskiej Neves jest Maria Winiarska! Jak na wpadkę Małgorzaty Ohme zareagowali internauci i jak ocenili debiut nowych prowadzących "DDTVN"? Zdania są podzielone! - Hanna Zborowska córka Wiktora Zborowskiego, Wiesi Zborowskiej 🤣🤣 i siostra Hani Zborowskiej 🤣🤣🤣🤣🤣 prowadzącą dzisiaj nieźle pojechała 😂😂😂😂 - Pani Ohme niech się najpierw dobrze przygotuje- Hanna Zborowska to nie córka Wiesi 🤦🏼‍♀️ (Wieśka to pies Zosi Zborowskiej) - Moje zdanie: Filip jako reporter (w terenie) super 👍Małgosia Ohme (jako psycholog) super👍ale jako para prowadzących DD TVN niestety nie. - Bardzo fajnie wypadli nowi prowadzący, super para.W Dzień dobry TVN zrobiło się FRESH .Tak trzymac👍 - sa fajni na luzie i za to plus wielki- internauci komentowali na Facebooku. Widzieliście debiut Małgorzaty Ohme i...