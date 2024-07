Łukasz Jemioł zaprojektuje kreację dla Evy Longorii! Już pojawią się razem w nowym centrum handlowym w Poznaniu - Posnania, gdzie projektant otworzy swój nowy butik. Wspólnie będą oceniali projekty, które zostały stworzone przez początkujących projektantów specjalnie dla Evy Longorii. Łukasz Jemioł będzie jednym z jurorów.

Sam także postanowił jej coś podarować. Będzie to spersonalizowana bomber jacket, którą pokochały gwiazdy oraz piękna suknia:

Będę miał wielką przyjemność poznania i spotkania Evy Longorii, bo razem jesteśmy w centrum handlowym w Poznaniu w konkursie dla projektantów, którzy ubiorą Evę. Mam nadzieję, że moja propozycja, która trafi do jej garderoby, też jej się spodoba. Będzie to hitowa kurtka. Myślę, że to jest must have tego sezonu i fajnie, gdyby Eva ją założyła. Natomiast coś na czerwony dywan też się pojawi. Miejmy nadzieję, że kiedyś to założy.