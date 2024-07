Wojtek Łozowski lubi dobrze wyglądać, dlatego kiedy przyjął propozycję udziału w „Must Be The Music” muzyk bardzo się stara, żeby dobrze wypaść przed kamerą. Okazuje się, że Łozo potrzebuje nawet kilku godzin, żeby zdecydować się w czym pokazać się publiczności.

- Przywiązuje uwagę do każdego detalu, podczas przerwy sam biegnie się obejrzeć, czy pokryta makijażem twarz nie świeci się na ekranie. Na plan przynosi dużo przeróżnych kolczyków, wisiorków i bransoletek, które dokładnie przymierza, co chwila przyglądając się w lustrze- zdradza w rozmowie z „Faktem” osoba z produkcji show.

Według informatora cierpią na tym pozostali jurorzy, którzy muszą czekać aż ich kolega będzie gotowy na rozpoczęcie programu.

Czyżby Łozo przesadzał?

