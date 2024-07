Patrząc na Jennifer Lopez nie sposób nie zgodzić się, że dysponuje okrągłymi kształtami. Na szczęście, tak jak nasza Ewa Farna, ma do tego spory dystans i w pełni akceptuje swój wygląd. Bo kto jak kto, ale J.Lo po prostu go ma. Swoim wdziękiem uwodzi miliony facetów. Dlatego też kompleksy są jej obce, a co więcej - nadwaga wyróżnia na tle amerykańskiej konkurencji.



- Mój menadżer zasugerował mi kiedyś, że powinnam zrzucić kilka kilogramów. Byłam wściekła, że ktoś na siłę robi problem z mojej figury, bo przecież nie byłam gruba! Powiedziałam wtedy stanowczo: Nie! Jestem kobietą i mam kobiece kształty. Dorastałam w przeświadczeniu, że taka figura jest piękna i nadal tak uważam. Nie widzę powodów, by się odchudzać. Ludzie jednak zawsze wiedzą lepiej i ciągle słyszę słowa krytyki. Kiedy wszyscy ci wmawiają, że ważysz za dużo, po pewnym czasie zaczynasz się zastanawiać: "może faktycznie coś w tym jest?". Staram się odpędzać takie myśli i skupiam się na tym, by czuć się dobrze we własnym ciele - wyznała Jennifer.



Czy Lopez powinna się odchudzić? Według nas najważniejsze jest to, że ma ogromny talent aktorski i muzyczny, mówi z sensem i przede wszystkim akceptuje świadomie swoje wady...



