Julia Kamińska od pewnego czasu stawia na pastele. I dobrze, bo świetnie do niej pasują. Zwłaszcza błękit, który sprawia, że niebieskie tęczówki aktorki są jeszcze bardziej wyraziste i zwracające uwagę. Na premierze filmu "Wkręceniu" ponownie pojawiła się w takiej kolorystyce.

Błękitny płaszczyk w szlafrokowym kroju fantastycznie do niej pasował, a co więcej jest on niezwykle modny. Pod spód, Julia założyła srebrny komplet ze spódnicą midi i prostym t-shirtem. Klasyczna forma i ultranowoczesny kolor wyglądały idealnie. Do tego zestawu, aktorka wybrała beżowe dodatki, które stanowiły świetne tło. Przeszkadzają nam jedynie cieliste, błyszczące rajstopy. Gdyby były matowe, look Julii zaliczyłybyśmy do bardzo udanych. A tak, jest jednak do czego się "przyczepić"...