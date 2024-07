Dziewczyny z Little Mix postanowiły w tym roku wesprzeć akcję charytatywną Sport Relief 2014. Jest to jedna z najbardziej popularnych akcji w Wielkiej Brytani, która odbywa się w ramach działalności fundacji Comic Relief. Dziewczyny wykonały cover "Word Up" grupy Cameo. Cały dochód ze sprzedaży zasili konto fundacji.

W teledysku do utworu gościnnie pojawiły się inne brytyjskie gwiazdy - Nick Grimshaw oraz Mel C, była wokalistka Spice Girls. Spekuluje się również, że w pierwszych sekundach klipu pojawia się... J.K. Rowling. Gwiazdy od pierwszych sekund wideo propagują zdrowy styl życia i namawiają do ćwiczeń bez względu na wiek.

Jak wam się podobają takie akcje?

