Czy powstanie trzecia część hitowych "Listów do M."? Nikodem Rozbicki, który zagrał jedną z ważniejszych ról w drugiej części wzruszającej komedii, zdradza, że w 2017 roku wchodzi na plan filmu, który miał już dwie serie. Młody aktor nie chciał zdradzać, czy chodzi właśnie o "Listy do M.", choć jego uśmiech na twarzy wyraźnie na to wskazuje:

Przygotowuję się do dwóch filmów, które zaczynam na początku roku 2017. Jeden z tych filmów to będzie kolejna część filmu, który już ma dwie części. To jest fajna informacja - mówi tajemniczo Nikodem Rozbicki.

Przypomnijmy - "Listy do M. 2" cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów w całej Polsce. W drugiej części zagrali m.in. Agnieszka Dygant, Maciej Stuhr, Małgorzata Kożuchowska czy Tomasz Karolak.

Listy do M. 2 były hitem!