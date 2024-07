W ostatni piątek (13 listopada) do polskich kin weszła druga część kultowego już filmu "Listy do M. 2". I od razu pobiła rekordy popularności! Film, w którym zagrali m.in. Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant, obejrzało w pierwsze trzy dni ponad 580 tysięcy widzów! A wliczając pokazy przedpremierowe - blisko 655 tysięcy!

Reklama

Rekordowe otwarcie "Listów do M. 2"

Co to oznacza? Dzięki takiemu wynikowi "Listy do M. 2" przechodzą do historii jako rekord otwarcia polskiego filmu od 30 lat. Film pokonał m.in. "Pana Tadeusza", "Kochaj i tańcz" czy "Jesteś Bogiem". To nie wszystko! Film produkcji TVN okazał się w pierwszy weekend emisji lepszy niż najnowsza część przygód agenta 007 "Spectre". Film z Danielem Craigiem obejrzało w pierwszy weekend 502 tys. widzów.

Pierwszą część "Listów do M." obejrzało 2,5 mln widzów, więc wszystko wskazuje na to, że i tym razem uda się pobić frekwencyjny rekord!

W ostatnim "Dzień dobry TVN", Piotr Adamczyk zdradził, że również jest zachwycony tym filmem.

Wczoraj byłem w kinie na tym filmie. Nie widziałem tego filmu wcześniej, bo podczas premiery udzielałem wywiadów. To duża przyjemność zobaczyć reakcje tej żywej publiczności, która przyjdzie do kina po prostu z popcornem. Tam jest tak wiele wątków, że każdy znalazł coś dla siebie. Mnie np. wzruszył wątek Tomka Karolaka czy Agnieszki Wagner, ale cieszyłem się również tym, że ludzie śmiali się podczas scen moich i Agnieszki - zdradził Adamczyk.

Zwiastun filmu "Listy do M. 2"

Zobacz także

Oglądaliście "Listy do M. 2"?

Roma Gąsiorowska i Maciej Stuhr w filmie "Listy do M. 2"

Maciej Zakościelny i Marta Żmuda Trzebiatowska w filmie Listy do M. 2

Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk na planie filmu Listy do M