Na pokaz najnowszej kolekcji Izabeli Łapińskiej przybyły prawdziwe tłumy celebrytów. W Hotelu Polonia Palace pojawiły się również dwie gwiazdy lat 90-tych: Anita Lipnicka i Kasia Kowalska. Kilka lat temu to właśnie one rządziły polską sceną muzyczną. Ich piosenki do tej pory wzbudzają wiele emocji. Niestety, od jakiegoś czasu artystki coraz rzadziej pojawiają się na oficjalnych imprezach. Na modowy pokaz Lipnicka i Kowalska zrobiły jednak wyjątek.

Reklama

Anita Lipnicka pojawiła się w delikatnej czarnej sukience z oryginalnym wycięciem na wysokości pępka. Piosenkarka zrezygnowała z biżuterii, a jedynym mocnym akcentem były pomalowane na czerwono usta. Na stylizację w zupełnie innym stylu zdecydowała się Kasia Kowalska. Gwiazda ubrana w podarte spodnie, koszulkę z nadrukiem, czarny żakiet i błyszczące trampki pozowała przed fotoreporterami na czerwonym dywanie.