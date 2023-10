Po ujawnieniu związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w mediach pojawiło się sporo ostrych słów, które Paulina Smaszcz wypowiedziała nie tylko pod adresem byłego męża. Oberwało się także m.in. Izabeli Janachowskiej. Kobieta-petarda w podcaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" stwierdziła, że ekspertka ślubna, "wychodząca za mąż za milionera i strzelająca sobie z nim dzidziusia" nie jest dla niej autorytetem. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zapowiedziała, że skieruje sprawę do prawników. Jak widać, nie rzucała słów na wiatr. Panie spotkały się w sądzie. Izabela Janachowska zdradziła, jak się skończył konflikt z dziennikarką.

W rozmowie z serwisem Pomponik.pl Izabela Janachowska przyznała, że spotkała się w sądzie z Pauliną Smaszcz. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" zaznaczyła, że najbardziej zabolały ją słowa o jej synku. Ekspertka ślubna ostatecznie jednak postanowiła odpuścić, gdy emocje nieco opadły. Dodała, że słowa dziennikarki "nie mają żadnego znaczenia, podobnie jak jej przeprosiny".

Zdenerwowało nas to, że jej słowa uderzyły w nasze dziecko. Natomiast stwierdziliśmy, że szkoda zachodu, szkoda naszego czasu, naszego życia, zdrowia, energii. Sądy zawsze zabierają ci czas, to są nerwy... Po co?! — stwierdziła w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl.