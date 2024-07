Trudno nam w to uwierzyć, ale Chester Bennington, lider zespołu Linkin Park nie żyje! Wokalista miał 41 lat, wiadomo że popełnił samobójstwo - Chester powiesił się w swojej sypialni, a ciało znalazła gosposia. Chester miał bardzo trudne życie od początku (Zobacz: Tragiczna historia Chestera z Linkin Park. Gwałt, alkohol, narkotyki. Dlaczego popełnił samobójstwo?), potem po śmierci jego przyjaciela Chrisa Cornella, który popełnił samobójstwo w maju 2017 roku, z Chesterem było jeszcze gorzej... Popełnił samobójstwo w dniu urodzin Chrisa.

Reklama

Chester Bennington nie żyje. Przed nim była trasa koncertowa...

Chester Bennington miał jeszcze przed sobą wiele planów. On i jego zespół mieli zaplanowaną dalszą część trasy koncertowej "One More Light". Za kilka dni mieli zacząć koncertować w Stanach Zjednoczonych. Linkin Park dał się poznać polskiej publiczności kilkukrotnie - koncertował w Polsce - ostatnio w TAURON Arenie w Krakowie.

Chester Bennington miał sześcioro dzieci. Był dwukrotnie żonaty. Zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, o czym sam otwarcie mówił.

Zobacz także

Zobacz także: Nie żyje Chris Cornell, legenda muzyki rockowej! Policja mówi o "możliwym samobójstwie"

Zobacz: Lider Linkin Park nie żyje. Osierocił szóstkę dzieci. Poznajcie jego niezwykłą historię!

Więcej: Historia Chestera Benningtona, której nie znacie...

To wideo chwyta za serce, zostało opublikowane po śmierci Chestera Benningtona - zostało obejrzane już ponad 7 milionów razy!

Reklama

Chester Bennington miał 41 lat.