Lindsay Lohan pojawiła się na nowojorskiej gali amfAR (The American Foundation for AIDS Research) - “To Kick Off Fall 2012 Fashion Week”, w białej sukience Toma Forda i zamszowych szpilkach Prady.

Wszystko byłoby bez zastrzeżeń gdyby nie to, że jej włosy w jasnym kolorze blond uwydatniły pomarańczowy odcień jej twarzy.

Gwiazda wygląda lepiej niż kilka miesięcy temu jednak wciąż ma problemy z dobranie odpowiedniego kolory skóry. To nie jej pierwsza wpadka tego typu. Wcześniej można było oglądać ją jak na czerwonym dywanie paradowała z ciemnymi smugami po samoopalaczu na plecach, czy twarzy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejną świetną stylizację lub…wpadkę.

jm