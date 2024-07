Zdaje się, że Lindsay Lohan wreszcie postanowiła zerwać ze swoim dawnym życiem. Po odwyku i odsiadce aktorka porzuciła alkohol i narkotyki, zakochała się i jak widać znów zaczęła o siebie dbać.

LiLo przyjechała na kilka dni do Mediolanu aby nakręcić reklamówkę do wiosenno-letniej kolekcji Philipa Pleina. Tym samym nie mogło zabraknąć jej na corocznej gali wspierającej fundację amFAR w Mediolanie.

25-letnia aktorka była niewątpliwie gwiazdą wieczoru. Co prawda jej kreacja nie sprawiła, że wszyscy padli na kolana, ale jest to dobry znak, że Lohan wreszcie wraca do formy. Czarna suknia z efektownym srebrnym stanikiem pochodziła z najnowszej kolekcji Philipa Pleina.

A Wam jak podoba się Lindsay?

