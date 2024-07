Prawdziwe imię i nazwisko: Lily Rose Beatrice Allen

Data urodzenia: ur. 2 maja 1985 r.

Znak zodiaku: Byk

Zawód: piosenkarka

Lily Allen jest córką brytyjskiego aktora komediwego, Keith'a Allen'a. W wieku 15 lat porzuciła szkołę i uciekła na Ibizę, gdzie utrzymywała się z użyczania głosu na płyty house'owe, a także ze sprzedaży narkotyków.

Debiutancka płyta Lily Allen "Alright, Still" ukazała się w 2006 roku, a singiel "Smile" pochodzący z tego albumu stał się wielkim hitem w Wielkiej Brytanii.

W 2009 roku ukazał się drugi album piosenkarki "It's Not Me, It's You".