Dopiero co córeczka Lil Masti skończyła roczek, a cała rodzina już ma kolejny powód do świętowania. Zdjęcie maleństwa obiegło sieć! "Nasz cud jest już z nami na świecie" - przekazała dumna mama. Posypały się gratulacje.

Rodzina Lil Masti się powiększyła!

Odkąd Lil Masti została mamą, jej profil na Instagramie opiera się głównie o rodzinne treści. Influencerka odsunęła się od afer i skandali, a także już na długo przed zajściem w ciążę zrezygnowała z walk na galach freak fightowych. Po narodzinach córeczki całkowicie oddała się macierzyństwu, co budzi ogromny podziw wśród internautów.

Już na pierwszy rzut oka widać, że mała Aria jest oczkiem w głowie rodziców. Ostatnio dziewczynka świętowała swoje pierwsze urodziny, co Aniela i jej mąż uczcili w należyty sposób, organizując dla pociechy bajkowe przyjęcie! To jednak nie jedyny powód do celebracji dla rodziny influencerki. Kolejne maleństwo właśnie przyszło na świat!

Już kilka miesięcy temu Lil Masti z dumą informowała, że jej siostra, z którą niegdyś tworzyła kanał na YouTube, spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Nowina wywołała ogrom gratulacji, a teraz jest ich jeszcze więcej, bowiem Ada właśnie urodziła! Aniela poinformowała o wszystkim na swoim InstaStory, pisząc:

Już jest na świecie! Siostro, jesteś heroską! Gratulacje

Sama świeżo upieczona mama wrzuciła do sieci pierwsze zdjęcie maleństwa i przekazała:

Nasz cud jest już z nami na świecie, wrócę tutaj niedługo…

Również pod tym postem Lil Masti zostawiła kilka poruszających słów od siebie. Nie może się już doczekać, aż pozna siostrzeńca!

Kocham tego najsłodszego obłoczka na świecie! Gratulacje jeszcze raz! Nie mogę się doczekać, aż go poznamy całą naszą rodzinką!

Świeżo upieczony rodzicom przesyłamy gratulacje!

