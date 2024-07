1 z 8

Gwiazdy, które urodzą w 2017 roku

Anna Lewandowska, Beyonce, Paulina Krupińska - to tylko niektóre gwiazdy, które urodzą w 2017 roku. To będzie prawdziwy baby boom! W światowym show biznesie najbardziej wyczekiwanymi dziećmi roku z pewnością będą bliźnięta Beyonce. Gwiazda ma urodzić córeczkę i synka. Piosenkarka prawdopodobnie urodzi w czerwcu. Zanim to nastąpi, w Polsce będziemy mieć już nasze pierwsze "royal baby", jak nazwane zostało dziecko Anny i Roberta Lewandowskich. Maluszka powitamy na świecie prawdopodobnie już w kwietniu.

A jak to jest w przypadku innych gwiazd? Zobaczcie fotogalerię tych sław, którym 2017 rok przyniesie powiększenie rodziny.

