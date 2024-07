Małżeństwo Lewandowskich sprawia wrażenie prawdziwej idylli. Para sportowców odnosi międzynarodowe sukcesy, cieszy się olbrzymią popularnością wśród mediów i zdecydowanie należy do najlepiej zarabiających polskich gwiazd. Niektórzy jednak podchodzą do nich z rezerwą i przestrzegają przed "wyskakiwaniem z lodówki". Przypomnijmy: Lewandowska zgarnęła kolejny kontrakt. Może jej to zaszkodzić

Teraz zakochani mają w końcu dla siebie nieco więcej czasu. Liga niemiecka zakończyła już swoje rozgrywki, a reprezentacja Polski w piłce nożnej nie jedzie na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Para postanowiła przeznaczyć ten czas dla siebie i rodziny. W weekend Lewandowscy wybrali się na ślub i wesele siostry Roberta. Oboje upamiętnili ten fakt na swoich Facebookach, zamieszczając urocze zdjęcia z parą młodą.

Tak Lewandowscy bawili się na ślubie siostry piłkarza. Podobna do sławnego brata?

