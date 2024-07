Do sylwestra zostało już bardzo niewiele czasu, a ty wciąż nie masz, co założyć?

Zaręczamy, że przynajmniej połowa twojego sylwestrowego stroju znajduje się w twojej szafie! Legginsy podbiły serce większości z nas i od kilku sezonów nie opuszczają naszej garderoby.

Po modzie na czarne, gładkie legginsy do połowy łydki, przyszła moda na bardziej wysublimowany rodzaj tych obcisłych spodni. Szczególnie modne są te wykonane z imitacji skóry, lub przynajmniej ze wstawkami z woskowanego materiału.

W zależności od "stanu" twoich nóg wybierz gładkie - jeśli twoje nogi nie są zbyt szczupłe. Jeśli zaś są dość chude możesz poszaleć z wzorami i fakturą jak np. Ewa Farna. Ewa założyła srebrno-zielone legginsy do których dobrała białą tunikę. Prosty efekt, a robi wrażenie!

Legginsy możesz założyć do pantofelków na obcasie jak Halinka Mlynkova, albo do kozaków jak Agata Młynarska. Idealny zestaw na sylwestra to połyskliwe legginsy i top z cekinami. W taki prosty sposób olśnisz wszystkich, niewielkim kosztem!

