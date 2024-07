1 z 20

Miniony weekend obfitował w wiele głośnych imprez. W Polsce bez wątpienia największą z nich był Charytatywny Bal Dziennikarzy, na którym pojawiła się cała plejada gwiazd. Na czerwonym dywanie nie zabrakło odważnych i pięknych kreacji, a każdy gość dołożył wszelkich starań, aby wyglądać perfekcyjnie. Zobacz: Ponad 40 eleganckich gwiazd na Charytatywnym Balu Dziennikarzy

Poza granicami naszego kraju również nie brakowało wrażeń, ponieważ w nocy z 8. na 9. lutego przyznano tzw. "Muzyczne Oscary", czyli statuetki Grammy. Jak co roku nie zabrakło najgłośniejszych nazwisk i artystów ze światowego show-biznesu, a fotoreporterom pozowały takie ikony jak Beyonce czy Madonna.

Na gali bawiły się także Kim Kardashian, Taylor Swift, Rihanna czy Katy Perry. Wszystkie wyglądały tak, że nie sposób było oderwać od nich oczu. Jednak najważniejsze tego dnia były wyróżnienia i wielkie emocje związane z tym, kto je otrzyma. Zobaczcie pełną listę nagrodzonych artystów:

Nagranie roku:

Sam Smith - "Stay with Me (Darkchild Version)"

Album roku:

Beck - "Morning Phase"

Piosenka roku:

Sam Smith - "Stay With Me (Darkchild Version)"

Najlepszy artysta:

Sam Smith

Najlepsze solowy występ pop:

Pharell Williams - "Happy (Live)"

Najlepszy Występ Pop w Duecie/Grupie:

A Great Big World i Christina Aguilera - "Say Something"

Najlepszy Tradycyjny Album Pop:

Tony Bennett i Lady Gaga - "Cheek to Cheek"

Najlepszy Album Pop:

Sam Smith - "In the Lonely Hour"

Najlepsza Piosenka Dance:

Clean Bandit feat. Jess Glynne - "Rather Be"

Najlepszy Album Dance/Elektronika:

Aphex Twin - "Syro"

Najlepszy Występ Rock:

Jack White - "Lazaretto"

Najlepszy Występ Metal:

Tenacious D - "The Last in Line"

Najlepsza Piosenka Rock:

Paramore - "Ain't It Fun"

Najlepszy Album Rock:

Beck - "Morning Phase"

Najlepszy Album Alternatywny:

St. Vincent - "St. Vincent"

Najlepszy Występ R&B:

Beyonce feat. Jay Z - "Drunk in Love"

Najlepsza Piosenka R&B:

Beyonce feat. Jay Z - "Drunk in Love"

Najlepszy Album R&B:

Toni Braxton & Babyface - "Love, Marriage & Divorce"

Najlepszy Występ Rap:

Kendrick Lamar - "I"

Najlepsza Kolaboracja Rap:

Eminem feat. Rihanna - "The Monster"

Najlepsza Piosenka Rap:

Kendrick Lamar - "I"

Najlepszy Album Rap:

Eminem - "The Marshall Mathers LP2"

Najlepszy Występ Solowy Country:

Carrie Underwood - "Something in the Water"

Najlepszy Występ Duetu/Grupy Country":

The Band Perry - "Gentle on My Mind"

Najlepsza Piosenka Country:

Glen Campbell - "I'm Not Gonna Miss You"

Najlepszy Album Country:

Miranda Lambert - "Platinum"

W tym roku zdecydowanie miał powody do radości Sam Smith. A jakie były Wasze typy?