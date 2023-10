Lara Gessler jest mamą dwójki dzieci. Zanim Nena i Bernard zaczną przygodę ze szkołą minie jeszcze trochę czasu, ale Lara Gessler nie ukrywa, że potrzebne są zmiany. Co ciekawe córka Magdy Gessler nie ukrywa, że jej starsza córka już chodzi do żłobka!

Lara Gessler odpowiedziała reporterowi Party.pl na kilka pytań dotyczących edukacji w Polsce i sama przyznała, że jej córka Nena już rozpoczęła przygodę ze żłobkiem. Okazuje się, że dziewczynka chodzi do żłobka niemal od narodzin brata i doskonale się odnajduje:

Nana chodzi do żłobka. Poszła 6 tygodni po narodzinach Bernarda, bo chciałam, żeby jednak od razu nie przyniosła jakiejś choroby i bardzo dobrze się odnajduje.

Lara Gessler nie ukrywa, że polska szkoła potrzebuje zmian i powinna uczyć zaradności:

Chciałabym, żeby szkoła uczyła zaradności. Oczywiście powinna być gimnastyka dla umysłu, jak matematyka, ale chodzi o to, żeby ćwiczyć mózg, a nie, że masz to wszystko wiedzieć. Jest dużo do zrobienia w polskiej szkole. - powiedziała wprost Lara Gessler i dodała: Chciałabym, aby dzieci w szkole były szczęśliwe, a nie sfrustrowane.