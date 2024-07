– Manicure jest dla dłoni jak biżuteria – przekonuje Joanna Krupa, ambasadorka NeoNail, producenta lakierów hybrydowych. Dosłownie, kiedy mieni się brokatem, i w przenośni, kiedy zdobi je szlachetnym kolorem. Joanna wspólnie z marką NeoNail proponuje dyskrecję zgaszoną szarością, bladym błękitem czy elegancką wiśnią. 100% kobiecości!

Joanna Krupa uwielbia kolory nude, dlatego podczas sesji dla lakierów hybrydowych NeoNail to one grały pierwsze skrzypce na paznokciach modelki.

Pierwsza propozycja to manicure ślubny, który wcale nie musi być w odcieniach bieli czy różu! Pastelowy, gołębi błękit z nutą szarości jest pięknym tłem dla skrzącego się srebra. Zdobienia wykonane kryształami Swarovskiego będą intrygująco połyskiwać w słońcu. To ślubny mani każdej prawdziwej trendsetterki! Wykonacie go lakierem hybrydowym NeoNail w odcieniu Blue Tide (4827).

Kolejna propozycja to gratka dla wszystkich fanek szarości! Manicure w kolorze burzowego nieba? Czemu nie! Modne są wszystkie odcienie szarości. Pasują do miejskich stylizacji na luzie, kobiecych sukienek, jak i do najbardziej surowego biurowego dress-code’u. Bo „bezpiecznie” wcale nie oznacza nudno! Tym razem Joanna postawiła na intensywnie szary lakier hybrydowy NeoNail Cuddle Me (5324).

Poczuj miętę – bo to jeden z najgorętszych kolorów wiosny i lata! Doskonale zgra się zarówno z bladą, jak i opaloną skórą – tę pierwszą rozświetli i zrównoważy jej odcień, a drugą pięknie podkreśli, kontrastując z jej złotą nutą. Pamiętaj, że elegancja to nie tylko czerwień – pastelowa mięta dorównuje jej w 100%! Joanna wybrała odcień lakieru hybrydowego NeoNail Feeling Mint (2982).

Dla zwolenniczek klasyki doskonałym rozwiązaniem będzie postawienie na mocny, ale bezpieczny kolor – wiśniowa czerwień. Joanna udowadnia, że manicure i pedicure wykonany lakierem hybrydowym NeoNail Heather Valley (3774) doskonale sprawdzi się z koktajlową, letnią stylizacją w kolorze nude. Świetnie przełamie neutralny look, podkreśli opaleniznę, doda elegancji i szyku.

Jeśli paznokciowe szaleństwa nie są dla Ciebie, spróbuj looku „nagiej dłoni”! To nie prawda, że chowa paznokcie! Wręcz przeciwnie – sprawia, że płytka wydaje się dłuższa i smuklejsza. Wystarczy, że wybierzesz idealny dla siebie odcień. Może ten złamany odrobiną beżu i różu, tak jak zrobiła to Joanna? Ona wybrała lakier hybrydowy NeoNail w odcieniu Mulled Wine (5319).

Lakierów hybrydowych NeoNail szukaj na www.neonail.pl oraz w stacjonarnych punktach NeoNail (pełną listę lokalizacji znajdziesz na TUTAJ).

