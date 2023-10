Wiosenne wybiegi jak zwykle i tym razem nie zawiodły w kwestii kolorów. Myśl o słonecznym lecie sprawia, że projektanci chętnie wykorzystują całe spektrum różnorodnych barw. Choć na pokazach nie brakowało soczystych neonów, prym wiodły pastele. Rozbielone odcienie pasują każdemu i sprawdzą się zarówno w sportowych, jak i kobiecych stylizacjach. W wiosennych kolekcjach najczęściej pojawiły się w monochromatycznych total lookach. Pastele w takiej wersji prezentowały modelki na wybiegach: Isabel Marant, Chanel, Bora Aksu, Vivienne Hu, Private Policy, Boss, Adeam, Fendi, Ulla Johnson, Chloe, Sportmax, Albera Ferretti, Hermes, Iceberg, Lovechild, MSGM, Kenzo, Genny, RVNG oraz Bmuette. Jednokolorowe outfity robią wrażenie dlatego warto dać im szansę w tym sezonie.

Róż

Najbardziej dziewczęcy z sorbetowych odcieni. Niestety łatwo sprawić, by wyglądał infantylnie. Unikniesz tego włączając do stylizacji ubrania w męskim klimacie, np. oversizeowe koszule i marynarki lub przełamując cukierkowy look kowbojkami.

Isabel Marant

East News

Bora Aksu

East News

Chanel

East News

Lila

Jasny odcień fioletu to jeden z najbardziej pożądanych kolorów tej wiosny. Świetnie wyglada zwłaszcza na dzianinowych kompletach, jak z pokazu Private Policy.

Vivienne Hu

East News

Private Policy

East News

Błękit

Błękit idealnie sprawdzi się w formalnych sytuacjach. Kolor nadaje lookom elegancki i szlachetny charakter.

Boss

East News

Adeam

East News

Bora Aksu

East News

Fendi

East News

Miętowy

Doskonała opcja dla osób, które nie przepadają za zbyt mdłymi barwami. Mięta ma w sobie coś energetycznego i trendsetterskiego.

Boss

East News

Pistacjowy

Zieleń od stóp do głów to trudny temat, jednak pistacjowe odcienie świetnie bronią się w takiej wersji. Najlepiej wyglądają w towarzystwie opalonej skóry, więc zanim założyć stylizację w tym kolorze sięgnij po samoopalacz.

Private Policy

East News

Ulla Johnson

East News

Jaśminowy

Subtelny odcień żółtego dobrze wygląda zwłaszcza w stylówkach boho z brązowymi dodatkami, jak z pokazu Chloe. Zarezerwuj tego typu looki na upalnie dni lata.

Chloe

East News

Sportmax

East News

Nude

Ulubiony odcień Kardashianek nadal na topie. Cielisty beż najlepiej wyglada w towarzystwie bieli i złotych dodatków.

Alberta Ferretti

East News

Hermes

East News

Jasny koral

Jest niezwykle ciepły i przywodzi na myśl romantyczne zachody słońca. Maxi sukienki w tym kolorze to strzał w dziesiątkę.

Ulla Johnson