Lady Gaga to z pewnością jedna z największych gwiazd świata muzyki, jednak coraz częściej pojawiają się doniesienia, według których, jej piosenki są kopiami starych sprawdzonych hitów. Jakiś czas temu internauci zauważyli ogromne podobieństwo utworu „Alejandro” Gagi do jednej z piosenek zespołu Ace of Base. Spore kontrowersje pojawiły się również przy nagraniu „Born This Way”, który porównywany jest do „Express Yourself” Madonny.

Okazuje się, że Lady Gaga znowu została oskarżona o plagiat! Artystka Rebecca Francescatti twierdzi, że gwiazda skopiowała jej utwór „Juda” i zaprezentowała go światu pod tytułem „Judas”. Rebecca złożyła pozew do sądu, w którym chce udowodnić swoją rację.

- Mimo, że piosenki są w równym stylu, kompozycja jest taka sama, a w refrenie jest identyczna melodia. Ten plagiat to uznanie dla Rebeki, za to co kiedyś stworzyła- powiedział prawnik Francescatti w rozmowie z portalem TMZ.

Lady Gaga nie chce komentować doniesień o plagiacie.

Myślicie, że piosenkarka rzeczywiście wzoruje się na twórczości innych artystów?