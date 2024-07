Do świąt coraz bliżej. Bardzo dobrze do gwiazdki jest już przygotowana Lady Gaga, która wczoraj przybyła do Londynu w świątecznej stylizacji. Artystka pod hotelem spotkała się z grupką fanów i zrobiła sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Zobacz: Gaga chce przechytrzyć piratów. Premiera jej nowego klipu na torrentach

Piosenkarka postanowiła tym razem zaszokować Londyńczyków strojem składającym się z czerwonego płaszcza oraz olbrzymiej instalacji na głowie zrobionej z gałęzi świerku i przyozdobionej bombkami i złotą gwiazdą na czubku. Gaga, aby podkreślić świąteczny klimat przefarbowała włosy na zielono. Look uzupełniła o buty na niebotycznej szpilce.

Co sądzicie o interpretacji choinki według Lady Gagi? Myślicie, że do Wigilii gwiazda jeszcze zaskoczy nas jakimś świątecznym przebraniem?

Smutna Gaga promuje nową płytę: