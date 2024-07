Od trzech lat na prawie każdym festiwalu, Lady Gaga zbiera największą pulę nagród. Tak stało się i w tym roku. Germanotta została nagrodzona aż w 4 z 6 kategorii w których została nominowana: najlepsza piosenka, najlepsza wokalistka i najlepszy teledysk za "Born This Way", a także w kategorii "najwierniejsi fani".

Jak przystało na ekscentryczną piosenkarkę, Gaga odwdzięczyła się organizatorom i zebranym fanom dając naprawdę imponujące show. Lady Gaga nie tylko uraczyła zgromadzonych swoimi największymi hitami, ale także niesamowitą oprawą koncertu i oczywiście swoimi ekstrawaganckimi strojami! Kiedy zaśpiewała "Marry the Night" w dziwacznej "kosmicznej" kreacji, stojąc na instalacji przypominającej Księżyc, publiczność oszalała!

Obejrzyj naszą galerię i zobacz jak prezentowała się Gaga podczas MTV European Music Awards 2011!

