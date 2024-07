Dziś w nocy do Hollywood zjechała cała plejada światowych gwiazd, dla których rozdanie Oscarów to najważniejszy dzień w roku, a zdobycie statuetki to prawdziwy testament udanej kariery. Nagrody Akademii to również prawdziwy wybieg dla projektantów, którzy dostarczają gwiazdom prawdziwe perełki w postaci zjawiskowych kreacji. Przypomnijmy: Zachwycające gwiazdy na rozdaniu Oscarów 2014

Reklama

Wśród nich znalazła się nieoczekiwanie Lady Gaga. Piosenkarka ostatnio rzadko pojawia się publicznie, nie była też oczywiście nominowana w żadnej z kategorii, więc jej obecność na czerwonym dywanie była nie lada niespodzianką. Ale za to jak miłą dla oka! Gwiazda porzuciła swój groteskowy styl i na tę okazję wybrała połyskującą kreację od Versace, a na ramiona zarzuciła elegancki szal. Dość oszczędny makijaż i Gaga wyglądała jak zupełnie inna osoba i okazuje się, że pod dziwacznymi kostiumami i toną mejkapu kryje się naprawdę atrakcyjna kobieta.

Tak Lady Gaga prezentowała się na Oscarach. Jak oceniacie jej stylizację?

Zobacz: Jennifer Lawrecene znów się przewróciła na Oscarach. Mamy wideo

Zobacz także

Reklama

Plejada gwiazd na rozdaniu Oscarów 2014: