Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami. Laureatem 13.edycji programu został Kacper Kuszewski, który wrócił do domu z Kryształową Kulą i luksusowym autem! Niestety, według informacji „Faktu”, aktor nie zamierza zbyt długo cieszyć się swoją nagrodą…

Okazuje się, że Kuszewski najprawdopodobniej sprzeda luksusowy samochód, warty około 200 tysięcy złotych! Chociaż kilka godzin po finałowym odcinku Kacper Kuszewski cieszył się, że został właścicielem auta, to po dłuższym zastanowieniu wolałby się go pozbyć.

Wygląda więc na to, że Kuszewski postanowił pójść w ślady Anny Guzik, która również wolała sprzedać wygrany samochód.

Reklama