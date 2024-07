Zaraz po finale "Tańca z Gwiazdami", w mediach pojawiły się plotki, że Kacper Kuszewski zamierza sprzedać wygrane w programie luksusowe auto. Spekulowano, że aktora nie stać na utrzymanie tak drogiego samochodu, dlatego więc postanowił się go pozbyć.



Wszelkie rewelacje dotyczące ewentualnej sprzedaży nagrody, zdementował ostatnio sam Kacper Kuszewski: - Po pierwsze, nic takiego nie powiedziałem, to plotka wyssana z palca. Po drugie, proces przekazania mi auta jest skomplikowany i prawdę mówiąc, jeszcze go nie odebrałem. Faktycznie, ten mercedes jest piękny jak marzenie! A ponieważ to nagroda za wygraną , chciałbym już móc cieszyć nią, czyli zacząć jeździć - zdradził w rozmowie z "Twoim Imperium" aktor.



Czy już wkrótce zwycięzca tanecznego show będzie przyjeżdżać na plan serialu "M jak miłość" nowym autem? Oby.

