W pełni zasłużony, choć równie zaskakujący triumf w "Tańcu z Gwiazdami", Kacper Kuszewski okupił ogromnym zmęczeniem. Aktor kojarzony przede wszystkim z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Marka Mostowiaka, przyznaje, że ostatnie dni były dla niego prawdziwym horrorem.

– W dniu finału nie mogłem podnieść się z łóżka, czułem się jak przykurczony staruszek, który nie może dojść do łazienki - wyznał "Faktowi".

Teraz cieszy się z chwili odpoczynku, ale nie potrwa ona długo.



– We Wrocławiu mam próby do spektaklu, potem codziennie mam zdjęcia do "M jak miłość", potem znowu lecę do Wrocławia i tak do Bożego Narodzenia...

Innymi słowy, aby do Świąt...

