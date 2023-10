Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to para, która nieźle namieszała w polskim show-biznesie. Nie wszyscy byli szczęśliwi, że się spotykają. Jednak na każdym kroku można zauważyć, że miłość kwitnie i bardzo się wspierają. Co kolejny raz udowodnił Kurzajewski w "Pytanie na śniadanie".

Maciej Kurzajewski wykonał miły gest

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek spotykają się już od ponad roku i prowadzą wspólnie "Pytanie na śniadanie". Są bardzo zgranym duetem i nie wstydzą się pokazywać tego, co czują. Tym razem Kurzajewski i Cichopek podczas programu rozmawiali ze swoimi gośćmi o trudnościach, jakie pojawiają się w związkach.

Poruszony został temat, że bardzo często mężczyźni czują się niepewnie, kiedy ich partnerki mają większe pensje. Niestety utarło się, iż to mężczyzna powinien przynosić do domu większą wypłatę. Na szczęście świat idzie do przodu i coraz częściej to kobiety chcą spełniać się zawodowo, ponieważ przynosi im to przyjemność. Do takich osób należy właśnie Kasia.

Jak można się domyślić, Katarzyna Cichopek zapewne zarabia więcej niż jej partner. Własna firma, prowadzenie "Pytanie na śniadanie" i rola w "M jak miłość", to nie lada wyzwanie. Po jej uśmiechu na twarzy widać, że sprawia jej to niesamowitą przyjemność. Kurzajewski wyznał, że nie należy do grona panów, którzy ograniczają swoją partnerkę.

Podczas rozmowy wykonał nieoczekiwany gest w stronę Kasi. Przytulił ją na wizji. Na twarzy narzeczonej zauważyć można było lekkie zawstydzenie i delikatny uśmiech. Katarzyna Cichopek zapewne jest bardzo szczęśliwa, że może się rozwijać zawodowo i ma przy sobie takiego partnera jak Maciej Kurzajewski.