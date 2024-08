To właśnie dziś ruszyła śniadaniówka "Halo, tu Polsat", która będzie emitowana trzy razy w tygodniu. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali jednym z duetów prowadzących i nowymi gwiazdami stacji. Jednak to niejedyna posada prezentera, jego ukochana pokazała, czym jeszcze będzie zajmował się jej ukochany. Co za niespodzianka!

Reklama

Katarzyna Cichopek pokazała nagranie z Maciejem Kurzajewskim

Życie prywatne i zawodowe Katarzyny Cichopek rozkwita. Jakiś czas temu prezenterka razem ze swoim ukochanym musieli pożegnać się z widzami "Pytania na śniadanie" - ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oboje otrzymali nową propozycję, by wspólnie poprowadzić śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". Ostatnio nawet Katarzyna Cichopek nieoczekiwanie zabrała głos ws. ślubu, a teraz postanowiła publicznie pochwalić się swoim partnerem.

VIPHOTO/EAST NEWS

Przez wiele lat Maciej Kurzajewski relacjonował wiele wydarzeń sportowych dla Telewizji Polskiej. Jak wiadomo, sport jest jego wielką pasją, którą teraz może kontynuować również w Polsacie. Katarzyna Cichopek udostępniła na swoim InstaStories kadr jak jej ukochany opowiada o Igrzyskach Paraolimpijskich w Paryżu. Prezenterka pęka z dumy!

Ten głos. Gratuluję i pękam z dumy — napisała Katarzyna Cichopek.

Instagram @katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są świetnym duetem nie tylko na antenie, ale również w życiu prywatnym. Nieraz Katarzyna Cichopek rozpływała się nad Kurzajewskim pokazując, że są idealnie dobraną parą. Teraz czeka ich kolejne wielkie wyzwanie — skraść serca widzów Polsatu. Trzymamy za nich mocno kciuki!

Reklama

Zobacz także: Ale się wygadała! To się wydarzy pierwszy raz od 14 lat