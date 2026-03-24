Maciej Kurzajewski ogłosił radosną nowinę. To już za chwilę

Maciej Kurzajewski ogłosił, że otwiera kolejny rozdział w pracy zawodowej i wchodzi w rolę gospodarza autorskiego podcastu. Projekt nosi tytuł „Serio?” i ma wystartować w środę 25 marca. Zapowiedź pojawiła się w poniedziałkowy wieczór na Instagramie, równolegle na nowo utworzonym profilu podcastu oraz na oficjalnym koncie dziennikarza. To wyraźny sygnał, że obok aktywności telewizyjnej pojawia się u niego przestrzeń na inny, bardziej rozmowny rytm.

Nowy podcast ma być odpowiedzią na to, jak szybko zmienia się tempo codzienności i jak łatwo zgubić się w nadmiarze komunikatów. W zapowiedzi projektu pojawia się wątek trudności w oddzieleniu prawdy od manipulacji, a także temat rosnącej agresji słownej, która nie kończy się już wyłącznie w sieci. „Serio?” ma więc celować w to, co uporządkowane i sprawdzalne, a jednocześnie nieodklejone od emocji, które towarzyszą odbiorcom na co dzień.

Świat pędzi. Fake newsy krzyczą, a hejt wychodzi także poza ramy internetu. Często gubimy to, co najważniejsze. Ja nazywam się Maciej Kurzajewski i zapraszam na podcast, w którym stawiamy na fakty, emocje i to, co realne. Serio? Serio. Startujemy już w najbliższą środę 25 marca. Zapraszam powiedział prezenter.

Kurzajewski zapowiada rozmowy i refleksję, stawiając na autentyczność oraz tematy, które łatwo giną w bieżącym medialnym szumie. Zamiast krótkich, urywanych przekazów ma być miejsce na uważniejsze podejście i dłuższą wypowiedź. W komunikacie towarzyszącym startowi projektu podkreślono, że w centrum mają znaleźć się fakty, emocje i to, co realne. To pozycjonuje podcast jako format nastawiony na rozmowę, a nie na szybkie nagłówki.

Warto przypomnieć, że niedawno w mediach pojawiły się smutne wieści w sprawie Cichopek i Kurzajewskiego. Fani zauważyli, że odcinki ich podcastu zniknęły z sieci.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek naładowali baterię podczas podróży poślubnej

Choć para stanęła na ślubnym kobiercu w październiku 2025 r., na wyjazd w ramach podróży poślubnej musieli poczekać. W tle były zobowiązania zawodowe: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie są tylko parą w życiu prywatnym, bo razem współprowadzą śniadaniówkę „Halo tu Polsat”. A to oznacza obecność na miejscu i rytm, który trudno pogodzić z dłuższą nieobecnością.

Po ślubie nie zamknęli się w domu, ale ich podróże miały inny charakter niż klasyczny wyjazd poślubny. Wreszcie po ceremonii udali się do Stanów Zjednoczonych, gdzie Maciej Kurzajewski wziął udział w maratonie. Później odwiedzili też Chiny, a sylwestra spędzili właśnie tam. W kolejnych miesiącach na liście pojawiła się również Turcja. Teraz para wróciła do pracy na pełnych obrotach.

