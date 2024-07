Wpadka? Kurdej-Szatan pokazała ZDJĘCIE jak biega bez bielizny, fani to wychwycili: "Chyba zimno..."

1 z 5

Basia Kurdej-Szatan to jedna z "grzeczniejszych" gwiazd polskiego show-biznesu. Ostatnio jednak zaczęła wrzucać na Instagram nieco bardziej odważne zdjęcia! Zdjęcie w bikini z wakacji, zdjęcie z basenu, a teraz przyszedł czas na zdjęcie... z joggingu. Niby nic nadzwyczajnego, a jednak! Okazało się, że Basia by czuć się swobodnie podczas biegania, nie zakłada bielizny! Zdecydowana większość fanów od razu to wytknęła aktorce!

Zobaczcie to zdjęcie i reakcje fanów w naszej galerii. Są słuszne?

Więcej: Barbara Kurdej-Szatan od dwóch lat walczy z boreliozą! Jej leczenie jest bardzo niekonwencjonalne...

Zobacz też: Barbara Kurdej-Szatan przez swoją chorobę nie może zajść w ciążę?