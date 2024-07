Natalia Kukulska od lat włącza się w akcje charytatywne. Jako ambasadorka Stowrzyszenia SOS Wioski Dziecięce marzyła o tym by wyśpiewać dla dzieci nagrodę w "Bitwie na Głosy", jednak tylko zwycięska drużyna otrzyma fundusz na cel charytatywny, a o tym kto to będzie dowiemy się już jutro podczas wielkiego finału show. Natalia postanowiła jednak do końca spróbować wesprzeć dzieci i wpadła na pomysł wystawienia na aukcję charytatywną kilku kreacji:

Reklama

- Pomimo tego, że nie udało się wygrać w Bitwie na Głosy nagrody finansowej dla Stowarzyszenia SOS, postanowiłam poszukać innego sposobu na znalezienie dla nich środków pieniężnych. Chcę przekazać wszystkie moje kreacje w jakich wystąpiłam w czterech odcinkach tego show na licytację.

Na charytatywnej aukcji można kupić stroje, w których Natalia zagrzewała swój zespół do walki. Są to kreacje projektu Violi Śpiechowicz i Kuby Boneckiego:

Trójce która wylicytuje powyższe kreacje Natalia osobiście przekaże stroje podczas uroczystej Gali Stowarzyszenia, która odbędzie się 23 maja w Hotelu Mariott w Warszawie. Artystka przygotowała dla wygranych jeszcze jeden wyjątkowy prezent w postaci własnego projektu - niespodzianki.

Reklama

Fajny pomysł? Zobaczcie dokładnie o które kreacje chodzi: